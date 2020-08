In Sicilia 33 nuovi casi di coronavirus, tre nell’hotspot di Lampedusa

MILANO (ITALPRESS) – Sono 33, tre dei quali ospiti dell’hotspot di Lampedusa, i nuovi positivi in Sicilia. Il totale di persone attualmente positive sull’Isola sale quindi a 980. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.124. Il numero di decessi rimane intatto a quota 286, visto che anche oggi non si sono registrati morti. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 59 (sei in più di ieri), dei quali 10 continuano ad essere in terapia intensiva. 911 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 3.353,

