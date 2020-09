In Sicilia 54 nuovi casi di coronavirus e un decesso

ROMA (ITALPRESS) – Sono 54 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale di persone attualmente positive in Sicilia, dunque, sale a quota 1.252. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.487, mentre si registra una sola vittima, con il numero di decessi che sale a 288. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 81, dei quali 12 in terapia intensiva. Sono 1.159, invece, le persone in isolamento domiciliare mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 2.947 (+28).

I 54 nuovi casi sono così distribuiti: 19 in provincia di Palermo,

