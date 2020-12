In Sicilia 872 nuovi casi di Covid e 28 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Si riducono i casi di coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore nell’Isola sono 872 (ieri erano stati 1.065). Effettuati meno tamponi, 9.353 contro i 9.974 delle 24 ore precedenti. Cala il rapporto tamponi/positivi al 9,3%. Lievissima flessione per i decessi, 28 (-1), numero che porta al dato complessivo di 2.087 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, pubblicato dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 34.688 (-488), 33.378 dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 1.131 (-57), di questi 179 (-4) si trovano in terapia intensiva.

