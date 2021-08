In Sicilia arrestato in flagranza un piromane: ora è ai domiciliari

PALERMO – Mentre la Sicilia si prepara ad accogliere una settimana di caldo record che potrebbe aggravare la già non facile situazione degli incendi, continua incessante l’azione dei piromani. I carabinieri di Cammarata, in provincia di Agrigento, hanno colto in flagranza un uomo mentre appiccava un incendio. La notte dell’8 agosto il 70enne è stato notato in atteggiamenti sospetti da un cittadino, che lo ha segnalato alle forze dell’ordine.

I militari del Norm della Compagnia di Cammarata, in servizio nella zona della ‘Montagna’, sono intervenuti insieme alla Protezione civile e al Corpo forestale regionale, che hanno provveduto a estinguere il rogo che minacciava un’area boschiva e il centro abitato di Cammarata. L’uomo fermato non ha saputo fornire una motivazione al suo gesto ed è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti.

