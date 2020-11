PALERMO (ITALPRESS) – Sono 27.573 i tamponi rapidi eseguiti nella giornata di ieri nelle oltre 40 le città siciliane in cui è prevista la campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus. I soggetti positivi individuati sono stati 642 (pari al 2,33 per cento).

L’iniziativa, si legge in una nota della Presidenza della Regione siciliana, procede anche oggi ed è riservata alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari) che può fare accesso ai drive in per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test.

In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Sicilia eseguiti 27 mila tamponi, 642 i casi positivi al Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento