In Sicilia il Pd presenta il simbolo ma l’intesa con i Cinquestelle Ã¨ ancora in bilico

PALERMO – Acque agitate nella coalizione progressista formata da Pd e Movimento Cinque Stelle in Sicilia e che dovrebbe costituire l’asse portante della candidatura di Caterina Chinnici alla presidenza della Regione Siciliana. Oggi il Partito democratico ha consegnato presso l’assessorato regionale agli Enti locali, a Palermo, il simbolo della lista Dem che riporta in basso la scritta ‘Chinnici Presidente’. Una mossa che non è piaciuta al Movimento Cinque Stelle, che aveva chiesto ai democratici di non inserire il nome della candidata governatrice nella loro lista per lanciare il segnale di una candidatura proveniente non soltanto da un’unica parte politica.

“Troppe nubi da parte di questo Partito democratico che assomiglia sempre di più ai dem nazionali”, sottolinea con disappunto il referente siciliano M5S, Nuccio Di Paola che lascia intendere anche come l’alleanza con i dem sia ancora in bilico: “Siamo al 50%- avverte- Nessun problema con Caterina Chinnici, che ha dimostrato voglia di dialogo. Il problema è questo Pd, che continua ad avere questi comportamenti”. Anche i Cinquestelle, intanto, hanno consegnato il loro simbolo per le regionali con la scritta in basso ‘2050′.

