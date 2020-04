PALERRMO (ITALPRESS) – Interventi finanziari da parte della Regione siciliana, e in particolare dall’assessore all’Economia Gaetano Armao, per aiutare le imprese ad affrontare meglio l’emergenza economica provocata dall’epidemia di Covid-19.

Adesso, in Sicilia le piccole e medie imprese danneggiate dal “lockdown” e che hanno urgente bisogno di liquidita’ possono rivolgersi anche ai due consorzi fidi “106” della Sicilia vigilati dalla Banca d’Italia, cioe’ Fidimed e Confeserfidi – che sono autorizzati alle erogazioni finanziarie dirette – per dotarsi di una provvista di circolante o di cassa fino ad un massimo di 100mila euro usufruendo di un notevole abbattimento del costo del denaro.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Sicilia liquidita’ a imprese fino a 100 mila euro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento