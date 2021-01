PALERMO (ITALPRESS) – In una Regione che è stata toccata fortemente dalla crisi economica indotta dal Coronavirus occorre puntare sulle risorse in arrivo per potere ipotizzare una ripartenza. Ma queste devono essere indirizzate a ridurre i divari storici che erano già presenti con il resto di Italia e che l’attuale situazione non ha fatto altro che acuire. Questa la sfida al 2021 lanciata dall’Assessore all’economia e vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione economico e finanziaria dell’Isola. Si parte dalle stime di Prometeia sull’andamento del prodotto interno lordo che segnano -8,2% per l’Isola nel 2020.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Sicilia Pil -8,2%, serve Recovery. Armao “Ora segnale politico” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento