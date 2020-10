In Slovacchia al via i test Covid per tutti, ma la presidente li boccia

AGI – Al via in Slovacchia una campagna di test su tutta la popolazione sopra i 10 anni di età – circa quattro milioni di persone – per individuare i positivi al coronavirus. Il progetto, messo in campo dal governo presieduto dal conservatore Igor Matovic, è stato però definito “irrealizzabile” dalla presidente, la progressista Zuzana Caputova, che ha invitato l’esecutivo a ripensarci dopo che i vertici delle forze armate hanno sostenuto che non ci sono operatori sanitari a sufficienza per condurla. Secondo il ministero della Difesa, solo il 70% dei 20 mila operatori necessari sono stati reclutati.

Lunghe code per i test

Davanti alle postazioni per i test si sono formate lunghe code con inevitabili ritardi per gli esami,

