AGI – Il governo sloveno ha annunciato che a partire sabato prossimo le stazioni sciistiche di nove delle dodici regioni del Paese potranno riaprire. In particolare saranno rimessi in funzione gli impianti di risalita e le cabine di trasporto, ma solo per gli sciatori che presenteranno un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti.

Il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec, in una conferenza stampa a Lubiana, ha spiegato che la decisione è stata presa seguendo i dati della curva epidemica registrati negli ultimi giorni e che i test “rimangono un elemento necessario per mantenere questa tendenza”.

Nelle ultime 24 ore,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo In Slovenia da sabato si potrà sciare, ma solo col tampone negativo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento