In Slovenia la statua di Melania Trump rinasce dalle ceneri

AGI – Una nuova statua “rinata dalle ceneri” che rappresenta la first lady statunitense Melania Trump è stata inaugurata oggi nel suo Paese natale, la Slovenia. L’opera sostituisce una prima statua, pensata per ricordare le origini della moglie del presidente statunitense, data alle fiamme da sconosciuti.

A grandezza naturale e situata in mezzo a un campo vicino a Sevnica – una città della Slovenia orientale dove Melania ha trascorso la sua infanzia – la statua in bronzo immortala la first lady mentre fa un saluto con la mano, immagine ispirata ad un momento della cerimonia di inaugurazione della presidenza Trump all’inizio del 2017.

