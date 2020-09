In soli 3 mesi, mezzo milione di posti di lavoro in fumo

AGI – In tre mesi sono andati in fumo quasi mezzo milione di posti di lavoro: lo rende noto l’Istat. Nel Report sul mercato del lavoro, dal lato dell’offerta si rileva che nel secondo trimestre del 2020 il numero di persone occupate subisce un ampio calo in termini congiunturali (-470 mila, -2,0%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti.

Su base tendenziale, invece, e cioè rispetto al secondo trimestre 2019, il numero di occupati scende di 841 mila unità (-3,6% in un anno): calano soprattutto i dipendenti a termine (-677 mila, -21,6%) e continuano a diminuire gli indipendenti (-219 mila,

