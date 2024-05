in-spagna-accordo-promozione-carne-su-mercati-internazionali

Con organizzazioni di carni ovine, caprine, suine e bovine

Roma, 14 mag. (askanews) – Un accordo per promuovere i prodotti a base di carne spagnoli sui mercati internazionali in continuità con gli accordi firmati dal 2018 a sostegno del settore zootecnico. A firmarlo, il ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, Luis Planas e le organizzazioni agroalimentari interprofessionali per le carni ovine e caprine (Interovic) e le carni suine bianche (Interpoc) e carne bovina (Provacuno).

Il ministro ha sottolineato che questo accordo non è importante solo per promuovere nuovi mercati, ma anche per “spingere e sostenere tutta la Spagna rurale, soprattutto nelle zone in cui si concentra la produzione zootecnica”.

Con un budget complessivo di 624.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui la metà contribuirà il ministero e il resto sarà fornito dalle organizzazioni interprofessionali firmatarie, l’obiettivo dell’accordo firmato oggi è quello di sviluppare azioni promozionali e contatti commerciali specifici in Asia ed Europa passando per le fiere SIAL Shanghai, Food Taipei, Wofex Filippine e Sirha Lyon.

Alla firma dell’accordo, Luis Planas ha ricordato le misure straordinarie che il Governo ha attuato dal 2022 per aiutare gli agricoltori e gli allevatori: quasi 1,4 miliardi di euro di aiuti diretti per compensare le conseguenze economiche dell’aumento dei costi causato dall’invasione russa dell’Ucraina, nonché dalla siccità, di cui circa la metà è stata destinata al settore dell’allevamento per sostenere la redditività e preservare il potenziale produttivo dei produttori.

A breve si terrà a Toledo, il 16 e 17 maggio, anche il Forum spagnolo sull’allevamento estensivo. Il settore zootecnico spagnolo ha registrato nel 2023 un valore della produzione vicino ai 28.000 milioni di euro, il 70% in più rispetto a quello realizzato nel 2013, quando ammontava a 16.500 milioni di euro. D’altra parte, l’industria della carne è il quarto settore industriale in Spagna, con un fatturato di 33 miliardi di euro.