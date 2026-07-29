in-spagna-il-ritorno-nella-case-distrutte-da-incendi:-un-vero-disastro

La disperazione degli abitanti di Pelayos de la Presa

Milano, 29 lug. (askanews) – Gli abitanti di Pelayos de la Presa, a 80 chilometri da Madrid, tornano nelle loro case gravemente danneggiate dopo che gli incendi boschivi hanno devastato il paese. Alcuni di loro sono costretti a demolire le case, ormai troppo danneggiate, “è un vero disastro. Basta guardare cosa è successo, come sono ridotte le cose – dice uno di loro Tutti i miei ricordi, avevo tutto qui. L’aveva costruita mio padre 40 anni fa e ora è andato tutto perduto.”