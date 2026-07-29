mercoledì, 29 Luglio , 26
HomeVideo NewsIn Spagna il ritorno nella case distrutte da incendi: un vero disastro
in-spagna-il-ritorno-nella-case-distrutte-da-incendi:-un-vero-disastro
In Spagna il ritorno nella case distrutte da incendi: un vero disastro
Video News

In Spagna il ritorno nella case distrutte da incendi: un vero disastro

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

La disperazione degli abitanti di Pelayos de la Presa

Milano, 29 lug. (askanews) – Gli abitanti di Pelayos de la Presa, a 80 chilometri da Madrid, tornano nelle loro case gravemente danneggiate dopo che gli incendi boschivi hanno devastato il paese. Alcuni di loro sono costretti a demolire le case, ormai troppo danneggiate, “è un vero disastro. Basta guardare cosa è successo, come sono ridotte le cose – dice uno di loro Tutti i miei ricordi, avevo tutto qui. L’aveva costruita mio padre 40 anni fa e ora è andato tutto perduto.”

Previous article
Incendi in Europa, l’esperto: forte impatto del cambiamento climatico
Next article
Escalation in Medio Oriente, la gente a Teheran: “Situazione orribile”

POST RECENTI

Video News

Oltre 10 mila persone sull’Amerigo Vespucci nella tappa a Québec City

Ambasciatore italiano in Canada: un segnale forte di vicinanzaMilano, 29 lug. (askanews) - Oltre diecimila persone sono salite a bordo dell'Amerigo Vespucci nella prima tappa...
Video News

Escalation in Medio Oriente, la gente a Teheran: “Situazione orribile”

Trump ha promesso una dura risposta agli attacchi in GiordaniaTeheran, 29 lug. (askanews) - Si è riacceso il conflitto in Medio Oriente dopo la fragile...
Video News

Incendi in Europa, l’esperto: forte impatto del cambiamento climatico

"Non è l'unica causa, ma impossibile negarlo o nasconderlo"Londra, 29 lug. (askanews) - L'Europa brucia in più punti nello stesso momento. Per Guillermo Rein, professore...
Video News

Fifa, il progetto di Infantino scuote il calcio, critiche Uefa e Ue

Ceferin ha minacciato di boicottare i prossimi MondialiRoma, 29 lug. (askanews) - Una nuova società da 20 miliardi di dollari per gestire Mondiali e diritti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.