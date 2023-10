In Spagna in fiamme una discoteca a Murcia, ci sono almeno 9 morti

Decretati tre giorni di lutto ufficiale per la tragedia

Roma, 1 ott. (askanews) – Un incendio nella discoteca Teatre de Murcia ha provocato finora nove morti e quattro feriti e non si escludono nuove vittime. Stamattina alle 6 sono arrivate diverse chiamate al Centro di coordinamento delle emergenze che segnalavano un incendio in una discoteca nella zona di Atalayas, a Murcia, dove diverse squadre dei vigili del fuoco di Murcia si sono recate per cercare di spegnere l’incendio. Una volta spento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per localizzare le persone scomparse e finora si contano nove vittime. I vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento dell’elicottero della Direzione generale della Sicurezza ed Emergenze. Sul posto si sono recate anche diverse ambulanze mediche e da trasporto della Gestione Emergenze Sanitarie ed Emergenze -061- per soccorrere i feriti. Due di loro sono stati portati in ospedale. La Polizia Locale ha chiuso l’accesso alla zona. Tra l’altro, la vecchia strada di Alicante è chiusa. Uno spazio informativo per i parenti è stato allestito nel vicino Palacio de los Deportes, dove attualmente si sta dirigendo anche un team di psicologi per assistere i parenti delle vittime. Il governo della regione Murcia scriove sui social che “oggi è un giorno di lutto e di dolore per #RegióndeMurcia. Decretiamo tre giorni di lutto ufficiale per la tragedia avvenuta questa mattina a Murcia.” Il presidente della regione Fernando López Miras, espreime “Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici, e tutto il mio amore in questi momenti di così tanto dolore che condividiamo”. (con fonte Servimedia)