in-spagna-nuovo-incidente-ferroviario,-treno-deraglia-in-catalogna.-morto-il-macchinista

Roma, 20 gen. (askanews) – Un altro incidente ferroviario si è verificato in Spagna. A due giorni dalla tragedia in Andalusia, un nuovo deragliamento è avvenuto a Gelida, in Catalogna. Il bilancio parla di almeno 20 feriti, di cui cinque gravi. Morto il macchinista.
Secondo le prime ricostruzioni, a causa del maltempo, un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno. Interrotta la circolazione dei treni e attivati servizi alternativi. Le reti di emergenza lavorano per garantire che i binari tornino operativi in sicurezza.