In Sud Sudan alta tensione a Juba, gli Usa ritirano il personale

ROMA – “È una tragedia che la quaresima cominci in questo modo” ha detto l’arcivescovo Séamus Patrick Horgan, nunzio apostolico in Sud Sudan, nel corso di un’omelia nella cattedrale di Santa Teresa, nella capitale Juba. Parole, le sue, pronunciate dopo gli scontri che nella regione dell’Alto Nilo hanno contrapposto unità dell’esercito e della cosiddetta White Army, una formazione armata composta perlopiù da combattenti della comunità nuer che durante il conflitto civile tra il 2013 e il 2018 aveva sostenuto Riek Machar, vice nonché rivale del presidente Salva Kiir. “Questo Paese sta affrontando un’altra stagione di spargimenti di sangue” ha detto ieri l’arcivescovo Horgan, secondo l’emittente locale Radio Bakhita. “Dobbiamo convertirci e abbandonare la violenza, che può distruggerci; i cristiani non dovrebbero essere coinvolti in questo genere di conflitti”. Il rischio di nuove violenze è stato confermato dalla decisione del governo americano di ordinare la partenza di tutto il suo personale non coinvolto in attività di “emergenza”.

Ad allarmare il dipartimento di Stato, oltre alla contrapposizione tra gruppi politici e comunità, sarebbe l’elevata quantità di “armi già nella disponibilità della popolazione”. Anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso timore per una possibile “regressione” nell’attuazione degli accordi di pace. Ad alimentare tensioni a Juba hanno contribuito gli arresti di un vice-comandante in capo dell’esercito e di alcuni ministri legati a Machar. Gli scontri nell’Alto Nilo si sono concentrati nella contea di Nasir. Venerdì scorso, durante un’operazione delle Nazioni Unite per evacuare in elicottero militari e ufficiali accerchiati dalla White Army, sarebbero state uccise più di 20 persone. A perdere la vita anche un generale, diversi soldati e un componente della missione dell’Onu. Il Sud Sudan è lo Stato più giovane del mondo. È divenuto indipendente da Khartoum nel 2011, anche con il supporto degli Stati Uniti.

