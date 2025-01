In Thailandia il matrimonio Lgbt+ è legge: le prime nozze

A sposarsi due attori

Bangkok, 23 gen. (askanews) – Una coppia di due attori thailandesi è tra le prime centinaia di persone a sposarsi in Thailandia, in seguito all’entrata in vigore della legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. “Abbiamo lottato per decenni e oggi è un giorno straordinario in cui l’amore è amore”, ha dichiarato l’attore Sappanyoo “Arm” Panatkool, che ha ricevuto il certificato di matrimonio bordato di rosa in un ufficio anagrafe di Bangkok insieme al suo compagno, l’attore Apiwat “Porsch” Apiwatsayree. I