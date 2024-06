in-thailandia-voto-storico,-adottata-dal-senato-la-legge-sulle-nozze-gay

Terzo paese dll’Asia ad approvare il matrimonio per tutti

Bangkok, 18 giu. (askanews) – La Thailandia è il terzo paese asiatico (dopo Taiwan e Nepal) ad adottare il matrimonio per tutti: l’ultimo voto del Senato definito “storico” dalla comunità LGBT+ ha concluso l’iter legislativo ed è una vittoria importante per i fautori delle nozze gay. Circa 130 i voti a favore, amplissima maggioranza (4 contrari, 18 gli astenuti). Il progetto di legge sarà presentato al re Maha Vajiralongkorn perché sia pubblicato sulla Gazzetta Reale, il che equivale alla promulgazione.”Oggi è la giornata storica che aspettavamo da sempre” dice Anna “Waaddao” Chumaport, militante per i diritti LGBT+. Per Adosorn Juntrasook, Consigliere del Comitato per il matrimonio omosessuale, “Ogni società che accetta davvero tutti con rispetto e parità di diritti è una società vivibile”. E per l’attivista Pakotchakorn Wongsupa, “sono felice che i nostri nipoti e le generazioni future quale che sia il loro orientamento sessuale possano usare questa legge coi loro partner”.