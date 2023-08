In tilt il sistema di controllo del traffico aereo del Regno Unito: migliaia di persone restano a terra

Riscontrato un “problema tecnico” nell’elaborazione dei piani di volo. Ripercussioni anche all’estero

Roma, 28 ago. (askanews) – Il traffico aereo del Regno unito sta vivendo oggi ore di passione: a causa di un “problema tecnico” molti voli sono stati cancellati e migliaia di persone si trovano ad affrontare ritardi e disagi proprio al rientro delle vacanze.

“Un problema tecnico questa mattina sta influenzando la nostra capacità di elaborare automaticamente i piani di volo. Fino a quando i nostri ingegneri non avranno risolto questo problema, i piani di volo verranno inseriti manualmente, il che significa che non possiamo elaborarli allo stesso volume, quindi abbiamo applicato restrizioni al flusso di traffico”, ha comunicato il sistema di controllo del traffico aereo britannico NATS. “I nostri esperti tecnici stanno esaminando tutte le possibili soluzioni per risolvere questo problema il più rapidamente possibile”.

Diversi aeroporti in tutto il Regno Unito e compagnie aeree tra cui Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Loganair e Aer Lingus hanno tutti avvisato i passeggeri di ritardi o cancellazioni dei voli.

Un messaggio WhatsApp ricevuto dagli equipaggi della British Airways, di cui dà notizia la BBC, suggerisce che anche se i voli sono ancora in grado di decollare e atterrare, il sistema di controllo del traffico aereo deve eseguire manualmente alcuni processi, causando “ritardi significativi”.

Secondo la BBC, inoltre, è stato chiesto che gli aerei dall’estero e diretti in Gran Bretagna non partano finché non verrà dato un via libera.

Il giornalista della BBC Alex Murray ha raccontato alla sua rete che avrebbe dovuto volare da Bari al Regno Unito, ma ai passeggeri è stato detto che potrebbero aspettarsi ritardi di circa sei ore.