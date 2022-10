In Toscana, Iv scalpita: “Alle amministrative nostri candidati migliori, Pd li appoggi”

FIRENZE – “Le elezioni amministrative vanno vinte, come abbiamo detto con Matteo Renzi nell’ultimo incontro che abbiamo fatto a Firenze, nei territori si lavorerà singolarmente per trovare le candidature migliori. Le città più importanti che vanno al voto sono Siena, Pisa e Massa, in ognuna di queste bisogna individuare i candidati per la loro competenza e la loro storia”. Lo afferma, durante un incontro con la stampa, il capogruppo in Consiglio regionale di Italia viva, Stefano Scaramelli, in merito ai rapporti interni al centrosinistra in vista della tornata di elezioni comunali della prossima primavera. “Bisogna avere il coraggio di non avere etichette di partito- aggiunge- bisogna che le coalizioni abbiano la capacità di coinvolgere le migliori candidature possibili indipendentemente dal fatto che siano di un partito o dall’altro. Se il Terzo polo sarà in grado di esprimere candidature che sono le migliori, mi auguro che anche altre forze politiche possano convergere su di noi”.

“TROVARE CANDIDATI MIGLIORI, MA NON POSSONO CHIEDERCI SEMPRE DI SOSTENERE ALTRI”

Scaramelli lancia, dunque, un monito agli alleati: “Non possono chiedere sempre a noi di dare sostegno ad altre figure. In Toscana molte volte il centrodestra è vincente: bisogna, quindi, trovare la candidature migliori per vincere in queste città”.

