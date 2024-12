In tour in Italia il più grande show di Bolle di sapone al mondo

Il magico Bubbles Revolution già visto da 300.000 spettatori

Milano, 12 dic. (askanews) – Dopo il grande successo in oltre 60 paesi di 4 continenti, registrando oltre 300.000 spettatori, arriva in tournée in Italia, BuBBles Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone ideato e portato in scena da Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia. Marco e Rolanda saranno protagonisti di una tournée nazionale, in collaborazione con ItaliaShow srl, che da gennaio ad aprile toccherà Aprilia (4 gennaio, Teatro Europa), Bari (6 gennaio, TeatroTeam), Livorno (28 marzo, Teatro Goldoni), Roma (29 marzo, Auditorium della Conciliazione), Mantova (30 marzo, PalaUnical), Milano-Assago (11 aprile, Teatro Repower), Varese (12 aprile, Teatro di Varese) e Brescia (13 aprile, Teatro Dis_Play). 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione. Uno straordinario viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.Oltre ad essere uno show molto originale, è anche una bella storia: quella di Marco Zoppi che da giovane studente di chimica, scoperta la passione per lo spettacolo e per l’illusionismo, mette i suoi studi al servizio dello spettacolo, mettendo a punto una miscela di sapone che consente di creare bolle di sapone sempre più grandi e resistenti. Al punto da abbondonare poi la carriera universitaria per divenire un performer internazionale che oggi gira il mondo e viene in Italia per poche date del suo show che ha registrato oltre 300.000 spettatori.BuBBles Revolution è un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Info e biglietti su https://www.bubblesrevolution.com/tour .