In Ucraina continua l’allarme freddo, Donetsk a -20°: “Così i civili sono ancora più a rischio”

ROMA – In queste settimane, in Ucraina, le temperature sono scese fino a -20 gradi. Il gelo sta paralizzando anche la regione di Donetsk: a dare l’allarme è Emergency, in una nota.”Con un freddo così intenso, molte persone – soprattutto anziani e persone con disabilità – rinunciano a evacuare verso zone più sicure, aumentando il rischio di rimanere vittime degli attacchi”, racconta Luca Rifiorati, Coordinatore del progetto in Ucraina.

“Le abitazioni, specialmente nei villaggi più remoti, sono tagliate fuori da servizi e collegamenti essenziali. Chi può, riesce ad adattarsi con un po’ di legna o carbone, mangiando quel poco che la terra riesce ancora a produrre”

