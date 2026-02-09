lunedì, 9 Febbraio , 26
in-ucraina-continua-l’allarme-freddo,-donetsk-a-20°:-“cosi-i-civili-sono-ancora-piu-a-rischio”
In Ucraina continua l’allarme freddo, Donetsk a -20°: “Così i civili sono ancora più a rischio”

In Ucraina continua l’allarme freddo, Donetsk a -20°: “Così i civili sono ancora più a rischio”

MondoIn Ucraina continua l’allarme freddo, Donetsk a -20°: “Così i civili sono ancora più a rischio”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – In queste settimane, in Ucraina, le temperature sono scese fino a -20 gradi. Il gelo sta paralizzando anche la regione di Donetsk: a dare l’allarme è Emergency, in una nota.”Con un freddo così intenso, molte persone – soprattutto anziani e persone con disabilità – rinunciano a evacuare verso zone più sicure, aumentando il rischio di rimanere vittime degli attacchi”, racconta Luca Rifiorati, Coordinatore del progetto in Ucraina.

“Le abitazioni, specialmente nei villaggi più remoti, sono tagliate fuori da servizi e collegamenti essenziali. Chi può, riesce ad adattarsi con un po’ di legna o carbone, mangiando quel poco che la terra riesce ancora a produrre”
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.