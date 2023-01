In un castello o sulla neve, ecco le proposte per un San Valentino originale

BOLOGNA – Se si è in coppia, non si sfugge alla regola aurea di San Valentino: trovare una situazione speciale per celebrare la giornata degli innamorati. Per chi non ha ancora deciso, per chi avrebbe bisogno di un’idea originale, l’Emilia-Romagna offre tante proposte. Non c’è che da scegliere: il 14 febbraio si può fare una crociera sul Po con cena vista fiume, si possono calzare le ciaspole sull’Appennino Tosco-Romagnolo per una suggestiva passeggiata sotto le stelle, ci si può immergere nell’atmosfera felliniana e onirica di Rimini e del suo Fellini Museum, farsi una promessa d’amore davanti al Castello Estense di Ferrara completamente illuminato per l’occasione del colore della passione.

Oppure vivere la magia degli interni di un antico maniero illuminati dalla luce delle candele, con cena a due in una torre medievale, e ancora godersi in coppia i decori e le figure femminili di influenza rinascimentale delle ceramiche realizzate da un maestro del Liberty: Galileo Chini (pagando un solo ingresso), o brindare agli amori della vita di Giuseppe Verdi nel Teatro intitolato al “Cigno di Busseto”. E se non si vuole mettere il naso fuori casa e godersi una cena intima e romantica, Casa Artusi di Forlimpopoli (Forlì Cesena) propone, martedì 7 febbraio, il corso di cucina “Menù di San Valentino”, per realizzare tre piatti originali con cui sedurre il palato della propria dolce metà (www.casartusi.it/it/calendario-corsi/view/menu-di-san-valentino–E000114/).

Cena in battello a lume di candela navigando sul Po da Boretto (Re)

La motonave Stradivari, il battello fluviale più lungo e più elegante d’Italia, la sera di San Valentino si trasforma in un ristorante chic a lume di candela e trasporterà gli innamorati lungo una navigazione sul Po in stile Bateaux Mouches parigini. Ci si imbarca dal porticciolo di Boretto (Re) poco prima delle ore 20 e il tema della serata è: “ Navigazione sul Po, cena raffinata e la musica nel cinema”. Il concerto live sarà un omaggio al grande schermo, con le più belle canzoni d’amore rivisitate in chiave jazz, interpretate da piano e voce di due musicisti raffinati, in una situazione intima e accogliente, assaporando piatti e vini tipici del territorio? (ore 20-23. Costo 75 euro, qui tutte le info).

Ciaspolata di San Valentino notturna nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Nel pomeriggio del 14 febbraio (ore 16.30) parte da Campigna la Ciaspolata di San Valentino, organizzata da Romagna Trekking nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Monte Falterona. Poco dopo la partenza, lo spettacolo sarà in cielo incendiato dai colori caldi del tramonto sopra le montagne. Si continuerà poi in silenzio nel bosco illuminato solo dalla luce delle torce. L’escursione, di 5 km, è tecnicamente medio-facile, e durerà circa due ore e mezza. Costo: 15 euro. Si può cenare in un ristorante convenzionato al costo di 25-30 euro.

Ciaspolate diurne del week end di San Valentino tra Modenese e Bolognese

Sull’Appennino dell’Emilia Romagna ogni week end c’è un ricco calendario di ciaspolate. Non fa eccezione quello di San Valentino. Fra i vari appuntamenti c’è la passeggiata di 8 km sulla neve, domenica 12, a Sant’Annapelago, sull’Appennino Modenese, fra i boschi di faggi e abeti dei piani delle Acque Chiare. Partenza alle 9.30 e rientro alle 12.30, comprese le soste nei punti più belli. Il dislivello è di circa 250 metri e non presenta grandi difficoltà tecniche. Costo 25 euro (comprensivo del noleggio delle ciaspole). Sempre domenica 12, a Corno alle Scale, sull’Appennino Bolognese, c’è una ciaspolata ad anello che parte alle 9.30 alla scoperta della montagna imbiancata: splendidi panorami appenninici tra praterie d’alta quota, i boschi più selvaggi e le tracce degli animali. Rientro ore 15 dopo pranzo in rifugio. Costo 20 euro (pranzo a parte).

A Rimini avvolti dalle atmosfere felliniane

Non c’è nulla di più romantico e suggestivo per San Valentino di una passeggiata nella Rimini raccontata da Federico Fellini in Amarcord, pellicola che proprio nel 2023 festeggia 50 anni. Ci si può abbandonare alla magia delle installazioni del Fellini Museum a Castelsismondo, oppure rifugiarsi nel “cinemino” (la piccola sala proiezione) all’interno della Palazzina Valloni, l’altra sede del Museum, per vedere “il Bidone”, pellicola che il regista pluripremiato agli Oscar diresse del 1955. O ancora passeggiare tra i suggestivi murales dedicati al Maestro lungo le silenziose viuzze del Borgo San Giuliano, senza dimenticare di entrare, mano nella mano, al Grand Hotel di Rimini e lasciarsi circondare dalla sua magica atmosfera, anche grazie al tour l’Albergo dei Sogni, che in nove tappe porta alla scoperta dei luoghi e dele più belle storie di questo monumento nazionale dal 1994.

Al Museo delle Ceramiche di Faenza in coppia a San Valentino di paga un solo ingresso

Faenza si può celebrare San Valentino ammirando i decori Liberty e Deco e le sinuose figure femminili di stile rinascimentale che decorano le 300 opere esposte alla mostra “Galileo Chini. Ceramiche tra Liberty e Deco” al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche. Per chi si presenta in coppia mercoledì 14 febbraio, un ingresso è in omaggio.

A Ferrara per dirsi ti amo davanti al Castello Estense completamente illuminato di rosso Nella capitale del Rinascimento il Castello Estense si colora in occasione della giornata dedicata a San Valentino. Il Comune di Ferrara vuole omaggiare gli innamorati illuminando di rosso il monumento simbolo della città, con la sua imponente mole trecentesca. Il Castello conserva una storia d’amore, quello travagliato tra Parisina Malatesta ed Ugo, figliastro di suo marito Niccolò III d’Este. Parisina aveva soltanto quindici anni quando venne data in sposa a Niccolò, di vent’anni più grande. Tra la giovane ed il figliastro Ugo inizialmente non correva buon sangue, tanto che fu Niccolò stesso a decidere di mandarli insieme a Loreto per appianare le proprie divergenze. Pace fu fatta ed, anzi, tra i due sbocciò persino la passione. La storia venne, però, scoperta da Niccolò che, offuscato dalla rabbia, fece decapitare i due amanti dopo averli tenuti prigionieri per dodici ore nella

Torre dei Leoni

Torre dei Leoni

Secondo la leggenda gli spettri inconsolabili dei due innamorati vagherebbero ancora oggi nel castello piangendo per l'amore perduto e per le donne giustiziate.Al Teatro Verdi di Busseto per scoprire gli amori di Giuseppe Verdi