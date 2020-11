AGI – Con l’inasprimento delle restrizioni per arginare la pandemia sono sempre di più le persone che perdono il lavoro, quelle che non riescono più a pagare l’affitto o a mettere un piatto a tavola. Il quadro e i numeri forniti dalla Caritas Ambrosiana sono chiari. Aumentano le famiglie in difficoltà, nell’ultimo mese se ne sono aggiunte 672, che hanno chiesto aiuto ai loro servizi di assistenza.

I beneficiari della ‘tessera per la spesa’

Dalla metà di ottobre a oggi, in un mese esatto, hanno ricevuto la tessera a punti, con la quale si può fare la spesa gratuitamente negli Empori e nelle Botteghe solidali 672 nuove famiglie,

L’articolo In un mese altre 672 famiglie in coda per la spesa alla Caritas Ambrosiana proviene da Notiziedi.

