In Usa almeno 93 morti per uragano Helene, in milioni senza corrente

Biden: sono rattristato, strada per la ripresa sarà lunga

Valdosta (Georgia), 30 set. (askanews) – L’uragano Helene, nella parte orientale e sudorientale negli Stati Uniti, ha provocato almeno 93 vittime, mentre milioni di americani in dieci stati sono ancora senza corrente.Almeno 25 persone sono morte nella Carolina del Sud, 17 in Georgia, 11 in Florida, almeno 37 nella Carolina del Nord, 30 dei quali nella sola contea di Buncombe, due in Tennessee e una in Virginia.Helene ha toccato terra nella Florida nordoccidentale giovedì sera come uragano di categoria 4 su una scala di 5, con venti di 225 chilometri orari. L’uragano si è poi spostato verso nord, perdendo intensità ma lasciando dietro di sé un paesaggio desolato. “Sono profondamente rattristato dalla perdita di vite umane e dalla devastazione causata dall’uragano Helene”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “La strada per la ripresa sarà lunga”, ha aggiunto.