In Usa i morti per coronavirus sono oltre 56 mila, come nella guerra in Vietnam

Sono morte almeno 56.144 persone negli Stati Uniti in due mesi per il coronavirus, secondo l’ultimo aggiornamento di John Hopkins University. Durante la guerra in Vietnam, in 20 anni, dal 1955 al 1975, morirono 58.220 americani di cui 47.343 in combattimento. I contagi negli Stati Uniti hanno raggiunto quota 987.022.

