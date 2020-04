In Usa monta la protesta dei ribelli del ‘lockdown’

Se non è rivolta negli Stati Uniti contro il confinamento poco ci manca: cresce l’ondata di cittadini che in diverse città scendono in piazza, per lo piu’ in auto, ma alcuni anche armati, chiedendo la “libertà di poter uscire” e rifiutando le restrizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. Primo teatro delle proteste è stato, mercoledì, Lansing, la capitale del Michigan, dove 3 mila persone hanno sfilato con le auto contro la decisione del governatore democratico di prorogare il ‘lockdown‘.

Si tratta per lo più di sostenitori del presidente americano, Donald Trump convinto che siamo tempo di fare “ripartire l’America”.

