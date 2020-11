In Usa non si è votato solo per il presidente. Ecco com’è andata alla Camera e al Senato

AGI – Come per la Casa Bianca, democratici e repubblicani sono in corsa anche per il controllo del Congresso americano. I democratici, secondo le proiezioni, mantengono la maggioranza della Camera, senza però ampliarla come si auspicava, mentre la corsa è più serrata al Senato, dove sono puntati i riflettori in questo momento.

In ballo, nel voto di ieri, c’erano 35 dei 100 seggi del Senato, che finora contava 53 repubblicani e 47 democratici (compresi due indipendenti, entrambi però affiliati al caucus democratico): per prenderne il controllo (51), i democratici dovrebbero vincere altri quattro seggi; ne basterebbero tre se Biden entrasse alla Casa Bianca,

