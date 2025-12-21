domenica, 21 Dicembre , 25

In Val d’Iserè è vittoria-chapeau di Sofia Goggia nel SuperG

ROMA – Trionfo di Sofia Goggia nel superG di Coppa del mondo in Val d’Isère. La bergamasca, scesa con il pettorale numero 6, ha condotto una gara praticamente perfetta e mette dunque a segno il primo successo stagionale in 1’20″24, il 27esimo nel circuito iridato. Dietro alla campionessa azzurra si piazza la neozelandese Alice Robinson, staccata di 15 centesimi, mentre è terza la sempre più sorprendente Lindsey Vonn (+0″36). Quarta Elena Curtoni.

“Strepitosa? No. Nella parte alta ho tenuto tantissimo, in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine. Ma alla fine è bastato, quindi portiamoci a casa questa vittoria”, i primi commenti della campionessa dopo la vittoria mondiale, riportate da Italia Team.

(photo credit: ItaliaTeam/X)
