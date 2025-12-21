in-valle-aurina-un-inverno-tra-esperienze-di-sport-e-vita-locale

Milano, 21 dic. (askanews) – L’inverno 2025 26 in Valle Aurina si articola in una serie di attività che affiancano allo sci alpino esperienze sportive alternative, iniziative culturali e appuntamenti legati alle produzioni locali. La stagione coinvolge diverse località della valle e si sviluppa tra dicembre e la primavera, con proposte distribuite nel tempo e nello spazio.

A Riva di Tures (Bolzano) prosegue fino al 5 aprile 2026 l’attività di avvicinamento al biathlon, seguita dall’ex atleta Barbara Ertl. Nello stesso contesto sono previste uscite di arrampicata su ghiaccio con guide qualificate. A Predoi (Bolzano) l’inverno comprende una ciaspolata verso la malga Steger, con una sosta dedicata ai prodotti della tradizione gastronomica locale. In varie località dell’area vacanze resta praticabile l’Eisstock, disciplina su ghiaccio diffusa nelle valli alpine.

Tra le attività strutturate rientra la discesa guidata in slittino a Lutago (Bolzano), lungo un tracciato di dieci chilometri. Il calendario comprende anche un’escursione serale il 18 dicembre a Castel Taufers, nel territorio di Campo Tures (Bolzano), con un percorso che attraversa gli ambienti del castello e richiama episodi della storia locale.

Una parte della stagione invernale è dedicata al rapporto tra sport e produzioni agroalimentari. Dal 14 gennaio al 18 marzo 2026, ogni mercoledì dalle 14 alle 17, si svolge “Ski & Cheese”, con momenti di degustazione nei rifugi a bordo pista. Gli assaggi sono guidati da Martin Pincher, sommelier del formaggio, che presenta prodotti sudtirolesi e prodotti dei caseifici locali. Fino al 24 marzo è confermato anche “Skating & Cheese” sulla Reiner Hohenloipe di Riva di Tures (Bolzano), dove l’attività di sci di fondo si conclude con una degustazione di specialità casearie regionali.

Per chi si avvicina allo sci alpino o intende acquisire maggiore sicurezza in tempi brevi, l’inverno prevede il programma “Divertimento sugli sci in 3 giorni”, articolato in lezioni private con maestri certificati, con una o due persone per sessione, skipass valido su tutto lo Skiworld Ahrntal e attrezzatura fornita dai noleggi di Klausberg e Speikboden.

Dal 9 gennaio al 1 febbraio è prevista la seconda edizione di “Toul Yoga”, con sessioni di pratica inserite nel contesto montano invernale, pensate per chi cerca un’attività meno competitiva e più orientata al benessere.

A raccontare la stagione sono anche tre figure legate alla Valle Aurina. La chef Tina Marcelli, Stella Verde Michelin al ristorante Johanns dell’Amonti Chalet Resort, tiene il 10 febbraio 2026 a Lutago il workshop “Tina Marcelli: sapori invernali”, dedicato alla preparazione e degustazione di piatti stagionali. Lo sci alpino è rappresentato da Simon Maurberger, atleta con sei vittorie in Coppa Europa e diversi piazzamenti tra i primi dieci in Coppa del Mondo. Il freeski è affidato a Markus Eder, noto per la sua attività internazionale e per il progetto video “The Ultimate Run”.

Foto di Filippo Galluzzi