AOSTA – In Valle d’Aosta è boom di guariti. Sono 890 nelle ultime 24 ore, a fronte di 185 nuovi positivi. Il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall’Usl, conta anche due decessi. Sale così a 510 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Valle.

Gli attuali positivi scendono a 3.793, di cui 3.731 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri passano da 71 a 62. Di questi 57 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali Umberto Parini e Beauregard, e cinque, uno in meno di ieri, in Terapia intensiva al Parini. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 1.806.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo In Valle d’Aosta è boom di guariti dal Covid: sono 890 in 24 ore proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento