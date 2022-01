In Valle d’Aosta prorogato al 15 febbraio il divieto di uscita dalle Rsa per evitare contagi

ROMA – Con un’ordinanza, firmata questa mattina, il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz ha prorogato fino al prossimo 15 febbraio il divieto di uscita degli ospiti “dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate” presenti sul territorio regionale, salvo “i casi di uscite per motivi sanitari e per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi individualizzati”.La richiesta è stata avanzata dal dipartimento Sanità e Salute, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica da Covid-19 in Valle.

