In Valle d’Aosta si è insediata la nuova difensora civica Adele Squillaci

AOSTA – Primo giorno di lavoro per la nuova difensora civica della Valle d’Aosta. Eletta dall’assemblea regionale nella seduta del 12 gennaio scorso, Adele Squillaci si è insediata nei nuovi uffici di via Festaz 46, ad Aosta, questa mattina. Ad accoglierla c’erano il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e il difensore civico uscente Enrico Formento Dojot. “Rivolgo ad Adele Squillaci i miei migliori auguri di buon lavoro- afferma Bertin- e ringrazio Enrico Formento Dojot per l’attività svolta in questi dieci anni durante i quali la figura del Difensore civico si è consolidata nella comunità valdostana”. Oggi “si apre una nuova fase- aggiunge- con la nuova sede di via Festaz, totalmente accessibile al pubblico, abbiamo risolto il problema delle barriere architettoniche presenti nella vecchia sede e che, come ho evidenziato più volte, erano di fatto un paradosso per un servizio come quello del difensore civico”. Squillaci rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.

Laureata in giurisprudenza nel 1998, all’Università di Torino, dal 2018 è stata funzionaria del Consiglio regionale assegnata all’ufficio del difensore civico. La nuova difensora civica svolgerà anche funzioni di garante dei diritti dei detenuti e di garante per l’infanzia e l’adolescenza. “Il lavoro di questo importante organismo autonomo ruota intorno ad alcune parole chiave- spiega- supporto alle persone nella risoluzione dei problemi con la pubblica amministrazione, mediazione finalizzata al raccordo tra istituzioni e comunità e proposta di miglioramento dell’azione amministrativa”.

“Nello svolgimento di queste importanti funzioni- prosegue Squillaci- cercherò soprattutto di favorire la comunicazione e la mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, magari, laddove possibile e necessario, restituendo fiducia all’utenza nell’attività delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale”. Per Squillaci, “prioritario sarà il mio impegno quindi per dare delle risposte concrete, nel dialogo con le pubbliche amministrazioni, a tutta l’utenza che farà direttamente richiesta”.

Il difensore civico uscente, Enrico Formento Dojot, ringrazia invece il Consiglio regionale “che mi ha riservato la sua fiducia per due mandati, fiducia che spero di avere onorato al meglio”. E aggiunge: “Ho cercato, in questi dieci anni, di mettermi all’ascolto dei cittadini e dei loro problemi e di valorizzare la difesa civica valdostana attraverso gli incarichi di vertice a cui sono stato chiamato in sede sia italiana che europea”. Dojot conclude con “un caro augurio alla mia successora, che saprà sicuramente rendersi degna interprete di un ruolo delicato”. Dopo un lungo periodo di chiusura, l’ufficio del difensore civico riaprirà al pubblico martedì prossimo, 8 febbraio, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, solo su apputnamento, telefonando ai numeri 0165.526081 e 0165.526082 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), oppure scrivendo a difensore.civico@consiglio.vda.it.

