In Vda prorogata al 18 dicembre sospensione visite nelle Rsa

Aosta, 12 dic. – Con un’ordinanza il presidente della Regione Erik Lavevaz ha prorogato fino al 18 dicembre prossimo la sospensione delle visite dei familiari e delle uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze. “L’atto- si legge in una nota diffusa dalla Regione- risponde all’esigenza di disporre di un congruo e ulteriore termine per rendere pienamente efficace la risposta anticorpale degli ospiti e degli operatori delle strutture a seguito della terza dose vaccinale anti Covid-19”.

