In vendita la tenuta toscana da sogno di Giovanni Agnelli

FIRENZE – Giovanni Agnelli a passeggio tra i vigneti, lo stilista-marchese Emilio Pucci e l’attore Marcello Mastroianni impegnati in una partita a tennis o rilassati a bordo di una delle tre piscine della tenuta: sono immagini della bella vita che potrà rivivere chi acquisterà la villa toscana appartenuta alle famiglie Piaggio ed Agnelli, oggi in vendita. Ovviamente , non è a portata di tutti: la società che si occupa dell’intermediazione – Lionard Luxury Real Estate Italy– quota la vendita a 16 milioni di euro.

IN DOTAZIONE GIARDINO CON LABIRINTO, UN LAGO E TRE PISCINE

Del resto, non è una villa come tante: il ‘pacchetto’ include una tenuta storica risalente 1400 da 390 ettari, tre casali suddivisi in appartamenti, ciascuno con piscina, due cantine per la produzione del vino, una cappella privata, limonaia e appartamenti per lo staff, oltre ad un numero di casali e ruderi per una superficie complessiva interna di 14500 metri quadri. In dotazione alla villa anche un giardino completo di labirinto di siepi, campo da tennis, giardino all’italiana, un laghetto privato, palestra con spa e tre piscine. Presenti inoltre una parte di seminativo, vigneto ed ampia zona boschiva.

LA STORIA DELLA VILLA E I SUOI OSPITI ‘VIP’

E poi ci sono le suggestioni storiche che la villa porta con sé: “Questo luogo idilliaco- riferisce la società- fu donato a Gino di Neri Capponi dalla Repubblica di Firenze all’inizio del XV secolo per la sua vittoria, al comando delle milizie fiorentine, sulla città di Pisa. In quegli anni fu il noto architetto e scultore fiorentino Bartolomeo Ammannati esponente della corte dei medici progetto è costruì la villa principale. Nel XVIII secolo Gino Capponi, unico figlio del marchese Pier Roberto e della marchesa Maddalena Frescobaldi, scelse questa dimora come sua abitazione privata ospitando personaggi illustri, tra cui lo scrittore Alessandro Manzoni. Negli anni ’50 la villa fu acquistata dalle famiglie Piaggio ed Agnelli come loro residenza estiva dove ospitarono personaggi di rilievo tra cui Emilio Pucci e Marcello Mastroianni“.

GLI SPAZI

Quindi la descrizione degli spazi: “Un pittoresco viale alberato conduce al cuore della tenuta dove è presenta la prestigiosa villa storica sviluppata su quattro piani, tre dei quali collegati da ascensore. Il piano nobile raggiungibile da una doppia scalinata ospita un grande salone centrale dagli alti soffitti la sala da pranzo di rappresentanza collegata alla cucina al piano inferiore, uno studio con camino condiviso con una di due librerie presenti sul piano, una sala cinema , due bagni di servizio e una camera da letto matrimoniale con cabina armadio e bagno en suite.

La zona notte presenta una zona relax luminosa con grandi vetrate e conta sette camere da letto con bagno en suite tra cui: due master bed room, due camere singole, una camera matrimoniale e due camere doppie. Il piano sottotetto attualmente non utilizzato presenta altrettanti ambienti accessibili da un grande salone centrale luminoso. Infine, il piano interrato ospita una spaziosa cucina doppia abitabile ed una seconda zona giorno più intima con cucina completa, zona pranzo e zona living. Sempre al piano si accede ad una zona fitness dotata di spa e, fiore all’occhiello della villa, una sala da bowling interamente in legno costruita negli anni ’50 commissionato dalle famiglie Agnelli e Piaggio. Un incantevole giardino all’italiana abbellisce lo spazio e da accesso alla limonaia con adiacente struttura suddivisa in quattro appartamenti per il personale”. E ancora: “Tre casali finemente ristrutturati in stile rustico tipico della campagna toscana, a cinque minuti di macchina rispettivamente l’una dall’altra, assicurano completa privacy e tranquillità immersi tra i vigneti. I casali sono composti da un corpo principale, il fienile e la piscina dedicata contando un totale di tredici appartamenti ognuno con accesso indipendente”. Ciliegina sulla torta: nella tenuta non può mancare una cappella privata consacrata.

“SOLUZIONE IDEALE PER CHI CERCA UN LUOGO SENZA TEMPO”

Sul sito della Lionard Luxury Real Estate Italy infine si consiglia l’acquisto di “questa tenuta di lusso in vendita a metá strada tra Firenze ed il mare”, quale “soluzione ideale per coloro che ricercano un luogo senza tempo e paradiso naturale che offre svariate opportunità di svago, storia, bellezza, e tranquillità”. “Paperoni” fatevi avanti insomma…

L’articolo In vendita la tenuta toscana da sogno di Giovanni Agnelli proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it