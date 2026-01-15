giovedì, 15 Gennaio , 26

In Venezuela anche Luigi Gasperin “definitivamente libero”

Roma, 15 gen. (askanews) – L’taliano “Luigi Gasperin è definitivamente libero” in Venezuela, ha confermato nota diffusa dalla Farnesina.

Nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane.

“Gasperin è provato ma in condizioni stabili”, segnala la nota, precisando che “ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monßgas) dove si trova la sua azienda”.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha annunciato la scarcerazione, comunicando su X che il connazionale si trovava in ambasciata.

