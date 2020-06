Impatto ambientale Ravà (Coima): pannelli solari e pompe di calore, il primo edificio a emissioni quasi zero. Completati due terzi della “scheggia». Ingressi a turni e misure anti-Covid: già rientrati in cantiere 220 operai per recuperare i ritardi del lockdown

L’articolo In vetta alla “Scheggia», obiettivo: febbraio 20121, la rincorsa dell’eco-torre di Gioia 22 proviene da Notiziedi.

