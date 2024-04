Inail, insediato nuovo Cda: D’Ascenzo assume incarico presidente

Alla prima riunione anche il ministro Calderone

Roma, 24 apr. (askanews) – Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Inail. Nel pomeriggio alla prima riunione era presente il ministro del Lavoro, Marina Calderone. Oltre al commissario straordinario Fabrizio D’Ascenzo, che assume l’incarico di presidente dell’istituto, del Cda fanno parte i consiglieri Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Giuseppe Millico.

Come previsto dal decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, che ha riformato l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, con l’insediamento del nuovo Cda, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, si conclude il mandato del direttore generale Andrea Tardiola. In attesa della designazione del nuovo dg, che sarà nominato dal ministro del Lavoro su proposta del consiglio di amministrazione, la tecnostruttura sarà guidata dal direttore generale vicario Giuseppe Mazzetti.

“Innanzitutto – ha dichiarato D’Ascenzo – desidero ringraziare il ministro Calderone per la partecipazione alla cerimonia di insediamento del Cda e per la sua costante attenzione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Colgo questa occasione per ribadire la piena sintonia e condivisione di obiettivi con il governo e la stretta sinergia con tutte le istituzioni. Sono certo che insieme con i consiglieri, in un clima di proficua collaborazione con gli organi dell’istituto, affronteremo le sfide del cambiamento, garantendo il pieno supporto dell’Inail per una revisione della legislazione che risponda al mutato scenario del mondo del lavoro e dunque all’esigenza di ammodernamento del quadro normativo e organizzativo. Sarà inoltre nostro dovere, insieme con il personale Inail che con impegno e dedizione onora ogni giorno l’innegabile vocazione sociale dell’ente, mettere in campo tutte le azioni necessarie a contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ringrazio, infine, il direttore generale uscente per il lavoro svolto in questi anni”.

Fabrizio D’Ascenzo si è laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma con votazione 110/110 e lode. Ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze merceologiche.

Professore ordinario presso la facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Preside della predetta facoltà. E’ stato Presidente del Corso di Laurea magistrale in Economics and Communication of Management and Innovation e, in precedenza, direttore del Dipartimento di Management, direttore del Centro di ricerca ImpreSapiens e direttore operativo del progetto Campus Mentis, commissionato a ImpreSapiens dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’orientamento al lavoro dei giovani neo laureati di tutta Italia.

Ha ricevuto due dottorati di ricerca honoris causa dalla State University of Economics and Finance di San Pietroburgo (Russia) e dalla Bucharest University of Economic Sciences (ASE) ed è professore onorario presso la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Cina).

Autore di oltre 200 pubblicazioni edite in monografie, articoli su riviste nazionali e internazionali, atti di congressi nazionali ed internazionali.

E’ stato nominato Presidente dell’Inail con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2024.