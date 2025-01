“Inammissibile il referendum sull’Autonomia”: la Consulta boccia il quesito per abrogarla

di Emanuele Nuccitelli e Mattia Cecchini

ROMA – L’oggetto e la finalità del quesito referendario “non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore”. Per questo la Corte costituzionale ha deciso oggi in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.

La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

ZAIA: “REFERENDUM INAMMISSIBILE, ORA AVANTI TUTTA”

La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata e dunque “avanti tutta”. Lapidario Luca Zaia, presidente del Veneto, su Facebook. Zaia aveva sempre detto che prima di preoccuparsi del voto popolare sull’autonomia era tutto da vedere che il quesito fosse ammesso. E sempre sui social Alberto Stefani, segretario della Liga veneta e vicesegretario federale, saluta la notizia con “semplice repost” e un “sorriso”: rilancia infatti il suo commento ai festeggiamenti degli esponenti di opposizione davanti ai primi rilievi della Corte costituzionale sull’autonomia. “Forse non hanno capito- disse in quell’occasione, era il 14 novembre- l’unico effetto giuridico concreto: che molto probabilmente decadrà il loro referendum, proprio a causa del ricorso delle loro stesse Regioni”, quelle di centrosinistra che avevano fatto ricorso contro la legge Calderoli.

MARTELLA (PD): “NO AL REFERENDUM CONFERMA, LEGGE CALDEROLI MORTA”

“La decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum abrogativo sulla legge Calderoli non ci sorprende. Come avevamo già sottolineato, questa legge era stata di fatto già svuotata dalla Corte stessa, che ha cancellato ampie parti del testo originario. Di conseguenza, il quesito referendario perdeva il suo fondamento: la legge Calderoli, per come era stata pensata, non esiste più, è morta”. Lo dichiara Andrea Martella, senatore e segretario del Pd Veneto.”Questa bocciatura è un ulteriore segnale della confusione e dell’approssimazione con cui il governo e la maggioranza hanno affrontato il tema dell’autonomia differenziata. Una riforma che, invece di creare opportunità, ha finora generato divisioni e incertezze. Noi continuiamo a credere in un’autonomia che valorizzi le specificità dei territori, ma che sia costruita con serietà, rispetto della Costituzione e attenzione a garantire l’uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono”, afferma ancora Martella. “La Lega e Zaia, primi responsabili di questo pasticcio, devono prendere atto del fallimento di questa legge. Che va riscritta in una logica non di parte”, conclude

