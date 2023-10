Inaugurata a Palazzo Calabritto una sala dedicata al commercialista Dino Causa

La cerimonia che si è svolta presso la sede dell’Odcec di Napoli a Piazza dei Martiri

NAPOLI – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli ha voluto onorare la figura di Dino Causa, recentemente scomparso, dedicandogli una sala all’interno della propria sede a Palazzo Calabritto.

“Dino Causa è stato un esempio straordinario per tutti noi. La sua dedizione alla professione e la sua integrità morale – ha sottolineato Eraldo Turi, presidente dell’Odcec di Napoli – sono un faro per tutti coloro che operano in questo campo.

Ha lasciato un vuoto nell’ambito professionale e nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Questo gesto rappresenta non solo un tributo alla sua carriera, ma anche un modo per assicurare che il suo spirito e il suo contributo continuino a ispirare le future generazioni di professionisti”.

L’inaugurazione è stata un momento di profonda emozione con i figli Andrea e Carlangela, gli amici e i colleghi di Dino Causa per condividere aneddoti e ricordi, per celebrare non solo i successi professionali ma anche la sua umanità, la gentilezza e la generosità.

