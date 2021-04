Inaugurata la Ciclovia del Sole da Mirandola a Sala Bolognese. Cassani: “È un gioiello”

BOLOGNA – La Ciclovia del Sole? “Un vero e proprio spettacolo, un gioiello”. Parola di Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna, che stamattina a Crevalcore partecipa all’inaugurazione del tratto sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala Bolognese: 46 chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna con un costo di cinque milioni di euro, grazie al finanziamento del ministero dell’Ambiente e alla disponibilità di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) che ha concesso l’uso del tracciato.

Grazie all’apertura di questo nuovo tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta, “sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna- ricorda la Città metropolitana- mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze (4,5 milioni di euro per la connessione Sala Bolognese-Bologna, 4,5 milioni di euro per la Casalecchio-Marzabotto e 2,5 milioni per la Marzabotto-Silla, oltre ai sette milioni di euro per il tratto toscano)”. Entusiasta Cassani: “Questo è il turismo del futuro”, perché “la bici è un viaggio dentro al paesaggio, è scoperta ed esplorazione, il ciclista sa che pedalando si viaggia e viaggiando si impara”. Inoltre, lungo la Ciclovia saranno a disposizione “aree di sosta dov’è possibile prendere un po’ d’acqua e caricare la batteria del telefonino e della bici, c’è il wi-fi: è veramente una ciclovia 3.0 e dà la possibilità di divertirsi”, assicura Cassani, che nei giorni scorsi ha potuto percorrere il nuovo tratto in anteprima realizzando un video presentato oggi durante l’inaugurazione.

Itinerari di questo tipo, sulle due ruote, consentono di “andare alla scoperta di territori che difficilmente senza la bicicletta potresti scoprire”, aggiunge l’ex ciclista professionista. “Siamo entusiasti di sapere che il tratto sull’ex Bologna-Verona è stato completato”, afferma in un messaggio video la ceo dell’European cyclists’ federation, Jill Warren. In giornate come questa “si percepisce una generale consapevolezza che investire in ciclabilità fa bene al nostro Paese”, sottolinea Antonio Dalla Venezia, presidente del comitato tecnico-scientifico di Bicitalia-Fiab.

“Mi piace pensare che oggi sia una giornata di festa perché stiamo inaugurando un altro modello di sviluppo”, dichiara Paolo Pileri, ideatore e responsabile della Ciclovia Vento (Venezia-Torino) Eurovelo 8. È pronto a sperimentare la nuova Ciclovia il giornalista e cicloturista Mario Calabresi, perché in un territorio vario come quello italiano la bici “dà la possibilità di scoprire cose che prima non erano nel circuito turistico”, visto che “ogni cinque chilometri tutto cambia completamente” in termini di cultura, tradizioni e gastronomia.

