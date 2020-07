Sono passati 63 anni da quando il 4 luglio 1957 Fiat presentò al mondo una delle auto più amate: la 500. Il mitico “Cinquino” fin da subito ha saputo affermarsi come love brand, diventando un vero fenomeno di costume e ambasciatore del made in Italy nel mondo, tanto che nel 2017 un esemplare della prima generazione della Fiat 500 – quella che negli anni Cinquanta ha dato mobilità e libertà agli italiani – è entrato a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, tempio dell’arte e del design mondiale. Con la seconda generazione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inaugurata la Virtual Casa 500, via ordini nuova “Prima” Cabrio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento