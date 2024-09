Inaugurato a Napoli lo sportello “Dopo Di Noi”

Accoglienza e consulenza gratuita per le famiglie con soggetti deboli Iniziativa della Fondazione Campania Welfare con l’associazione Liberass

Offrire accoglienza, consulenza gratuita e presentare le linee guida per la pianificazione dei progetti di vita futura, o per un’adeguata contrattualistica, in favore delle famiglie con soggetti deboli.

Nell’orizzonte di quel “Dopo di Noi”, ossia del dopo la dipartita dei congiunti del familiare con fragilità. E’ questo l’obiettivo dello sportello inaugurato ieri all’interno del Parco San Laise (ex Base Nato di Bagnoli), promosso dalla Fondazione Campania Welfare, presieduta da Antonio Marciano, con l’associazione Liberass aps.

“Quando parliamo di disabilità – ha spiegato Marciano -, stiamo parlando della necessità di costruire le condizioni migliori perché ci sia una società più inclusiva, più aperta, capace di tenere dentro soprattutto le persone che sono in condizioni di fragilità o, come in questo caso, in condizioni di disabilità.

Per ragionare sul “dopo di noi”, andremo incontro con un’equipe multidisciplinare alle famiglie che ci chiederanno aiuto, ma io spero di poter replicare questa esperienza anche nelle altre province”.

Lo sportello sul “Dopo di Noi”, nasce sulla scorta della legge 112 del 2016 che ha come scopo l’obiettivo di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità.

Consentendogli per esempio di continuare a vivere – anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro – in contesti il più possibile simili alla casa familiare.

C’è anche un fondo regionale di cui pochi conoscono l’esistenza ed opportunità che, grazie a questa iniziativa, potranno favorire le famiglie già provate dalle difficoltà. Alla presentazione ha preso parte la presidentessa, Maria Grazia Siciliano.

Lo Sportello, a cui ci si potrà rivolgere gratuitamente, si pone anche l’obiettivo di realizzare attraverso diversi Progetti, anche intercettando finanziamenti regionali, il “Durante Noi”, ovvero porre in essere ogni attività preliminare e propedeutica al vero Dopo di Noi, come il cosiddetto Cohousing.

