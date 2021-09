Inaugurato a Potenza il Centro logistico delle eccedenze alimentari

NAPOLI – È stato inaugurato a Potenza il Centro logistico eccedenze, un punto fisico di raccolta, stoccaggio e distribuzione delle eccedenze alimentari ma anche di ricerca sulle tematiche del cibo e dei sistemi alimentari, esempio di economia circolare applicata al territorio.Il centro è gestito dalla rete Magazzini sociali-solidarietà circolare nell’ambito di un progetto regionale che vede la realizzazione di quattro hub di recupero su tutto il territorio regionale finanziati in attuazione della legge regionale 26 del 2015. I locali si trovano nella ex mensa universitaria di via Racioppi, di proprietà dell’Università degli studi della Basilicata e affidati in comodato d’uso per l’intera durata del progetto, frutto di un processo di rigenerazione urbana. Sono 26 i partner del progetto, soggetti di estrazione pubblica, privata e del terzo settore, tra cui la Caritas diocesana, la stessa università e alcune amministrazioni comunali dell’hinterland potentino.

