Inaugurato al Ces 2023 il padiglione italiano con 51 start up

Taglio del nastro per una quattro giorni di eventi e appuntamenti

Milano, 5 gen. (askanews) – Taglio del nastro al Ces 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo, per il padiglione italiano.

Ad inaugurare lo spazio espositivo italiano Gary Shapiro, presidente della Consumer Technology Association (CTA), organizzatrice del CES, la Console generale a Los Angeles Silvia Chiave e il coordinatore della rete ICE negli Stati Uniti, Antonino Laspina.

L’Italia è presente nello spazio espositivo Eureka con una pattuglia di 50 start up e propone una quattro giorni di eventi per mostrare l’innovazione Made in Italy.

La partecipazione italiana vuole far toccare con mano la strategia che ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzatrice del padiglione, ha messo in campo a supporto dell’innovazione italiana e che intreccia promozione, servizi e accompagnamento: dalle 51 startup presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto all’innovazione e danno voce alle industry più importanti, passando per la presentazione del nuovo Centro di innovazione, Innovit, da pochissimo aperto a San Francisco. “A taste of Italian Innovation”, recita il motto della missione: un ½assaggio» di ciò che l’Italia può fornire agli investitori e ai partner stranieri e che negli Usa potrà essere toccato con mano al CES.

