inaugurato-il-nuovo-anno-accademico-dell’universitas-mercatorum

L’evento presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Roma, 7 nov. (askanews) – Si è tenuta, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Universitas Mercatorum. Un appuntamento rivolto all’innovazione, alla creatività e alla formazione come leve strategiche per la competitività del sistema produttivo, come evidenziato dal Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum Giovanni Cannata: “Una giornata particolare perché l’inaugurazione dell’anno accademico è un’occasione per rendere conto, alla comunità accademica e alla società, di quello che è il senso di una università. Una università che è parte del sistema universitario italiano, nel quale le università telematiche svolgono un ruolo importante, offrendo anche opportunità di crescita per tante persone”.Un evento che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, come Giuliano Amato, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dell’Istituto Universitario Europeo: “La formazione in realtà è complessa, perché ci vogliono le competenze. L’università è stata inventata per dare le competenze, che però non bastano. La classe dirigente di un paese deve avere dentro di sé il senso di una missione che va al di là dei fatti tecnici che ha imparato”. A fargli eco Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e imprenditrice della moda italiana, a cui è stata conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione Digitale e Marketing: “Penso si sia notata moltissimo la mia emozione. E’ stata una bellissima onoreficenza e sono veramente grata all’istituto di avermela consegnata. Pensavo a una cosa molto più privata, riservata, ma è bello vedere un pubblico così vasto. Mi sono sempre detta che siamo artefici del nostro successo o del nostro insuccesso, ci sono delle cose che capitano e dici che forse non ce la fai, ma è proprio in quel momento che devi vedere dove stai sbagliando, correggerti e andare avanti”.Presenti anche Luciano Violante, Presidente di Multiversity, Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity e Presidente di Universitas Mercatorum, e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. La loro presenza certifica come, la missione condivisa, sia quella di arrivare a un sistema formativo aperto, dinamico e che guardi all’innovazione.