Inaugurato il nuovo porto ‘conchiglia’ di Ventimiglia

GENOVA – Ventimiglia ha il suo nuovo porto “conchiglia”. L’inaugurazione dello scalo di Cala del Forte è avvenuta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e del principe Alberto II di Monaco.

“Il nuovo porto rilancerà la città e, grazie al catamarano Monaco One, sarà collegato in pochi minuti al porto di Montecarlo”, spiega il governatore. Realizzato dalla società Ports de Monaco, lo scalo turistico conta 178 posti per imbarcazioni da 6,5 a 70 metri, 39 negozi, 577 posti auto, 15.000 metri quadrati di viali e giardini affacciati sul mare e un ascensore pubblico che collega il porto con il centro storico.

“È un simbolo della ripartenza, anche fisica: abbiamo visto crescere questo porto nei mesi passati, quando tenere aperti i cantieri non era facile e oggi lo vediamo finito, in tempo per una ripartenza che coinvolgerà tutto il Mediterraneo e ci accompagnerà per i prossimi anni- aggiunge Toti- è anche un esempio di collaborazione che apre una strada per tutti noi e spero sia una strada lunga, che porti soddisfazioni sia per il Principato di Monaco che ha investito in questa straordinaria opera, davvero bella, sia per i cittadini di Ventimiglia. La Liguria è il primo distretto di produzione della nautica in Italia ed è bello vedere luoghi come questo, in cui sono ospitate le imbarcazioni costruite dalle nostre maestranze”.

