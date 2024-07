inaugurato-in-argentina-nuovo-impianto-per-la-produzione-di-litio

Utilizza l’innovativo metodo di estrazione diretta

Salta, 8 lug. (askanews) – La tecnologia al servizio della tecnologia. La compagnia francese Eramet, in partnership con il colosso cinese dell’acciaio Tsingshan, ha inaugurato nella provincia argentina di Salta un avvenieristico impianto per la produzione di carbonato di litio. L’impianto non è una miniera tradizionale né una delle saline dannose per l’ambiente ma utilizza l’innovativo metodo di estrazione diretta più ecosostenibile, con un potenziale produttivo di 24.000 tonnellate di litio annue.Il litio è essenziale per il futuro dell’economia decarbonizzata perchè le batterie dei veicoli elettrici sono un anello indispensabile della futura catena di somministro energetico. L’impianto, situato a 4000 metri sul livello del mare e battezzato Centenario-Ratones, è il quarto grande progetto estrattivo su litio in Argentina ed ha richiesto un investimento di 800 milioni di dollari.