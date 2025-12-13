inaugurato-l’anno-accademico-2025/26-della-luiss

Al centro il futuro dell’Europa

Roma, 13 dic. (askanews) – Presso l’Aula Magna del Campus di Viale Pola, l’Università Luiss Guido Carli ha inaugurato l’Anno Accademico 2025/26. La tradizionale Cerimonia, quest’anno, ha visto al centro del discorso l’Europa e l’impatto delle prossime sfide globali. Tra gli interventi, quelli del Presidente della Luiss Giorgio Fossa e di Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. “L’Europa è sicuramente in una fase di difficoltà. Questo lo riscontriamo giorno per giorno, però sappiamo anche che non basta criticarla, ma bisogna cercare di farla ripartire con quelle che erano le idee dei Paesi fondatori”, ha dichiarato Fossa. “Non possiamo dimenticarci che ci sono tante disuguaglianze nel mondo, e tanta povertà, che ognuno di noi può contribuire a ridurre. Credo possa essere una delle cose importanti che un giovane possa fare: accanto alla realizzazione professionale, prendersi cura anche di chi ha più bisogno” ha aggiunto Messina.Si è continuato poi parlando delle principali traiettorie che mirano a rafforzare la strategia dell’Ateneo, con un occhio di riguardo per i giovani e il mondo del lavoro. Sono intervenuti in merito il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli ed Emma Marcegaglia, AD e presidente della Marcegaglia Holding.”L’Università sta raccogliendo la sfida dell’intelligenza artificiale con un nuovo centro di sviluppo delle competenze che si chiama “Teaching Learning Innovation Hub”. La priorità è combinare la tecnologia e la centralità della persona al punto che apriremo quella che chiamiamo palestra cognitiva o cognitive training, che servirà ad alimentare il pensiero critico dei nostri studenti”, ha spiegato Boccardelli.”E’ un momento molto particolare, un momento difficile ma anche pieno di opportunità e quindi sicuramente ci sarà un dibattito molto interessante, una serie di stimoli importanti. Farlo in un’Università così prestigiosa, così importante, a cui io sono ovviamente anche molto affezionata, credo sia molto bello. Poi, il fatto che ci saranno anche gli studenti ad ascoltare queste persone di grande esperienza penso che sia forse l’aspetto più interessante, più bello” ha spiegato Marcegaglia.Sguardo rivolto sempre al futuro, come confermano anche i dati raccolti dall’Ateneo. Il tasso di occupazione di laureate e laureati della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, infatti, raggiunge il 95%.